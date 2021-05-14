Трех строителей обвинили в убийстве коллеги в Ялте

Трое строителей из Ялты убили своего напарника из-за того, что не смогли поделить заработок. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следкома РФ по региону.

Уточняется, что в момент совершения преступления мужчины были пьяны. Они избили свою жертву тяжелыми предметами. «Чтобы скрыть следы особо тяжкого преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Спустя время страшную находку обнаружили другие рабочие при уборке территории», — рассказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело.