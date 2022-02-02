Трех школьниц задержали за сбыт наркотиков в Омске

В Омске задержаны три школьницы, пойманные при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Две девушки 16 и 17 лет были задержаны, когда пытались оставить закладки с наркотиками. В сумке одной из них в семи свертках находилось 125 граммов порошка. Как показала экспертиза, это сильнодействующий синтетический наркотик.

Позже удалось установить и их 17-летнюю сообщницу, вместе с которой девушки фасовали наркотики в специально для этого снятой квартире. Там хранилось еще 18 свертков общим весом 320 граммов.

Как признались девушки в ходе допросов, несколько месяцев назад им предложили подрабатывать раскладкой по тайникам мелких закладок с наркотиками. Завоевав доверие заказчика «хорошей работой», они смогли из полученных оптовых партий наркотика фасовать небольшие пакеты.

Поскольку наркотики обнаружены у девушек в крупном размере, они могут провести в колонии до 20 лет.