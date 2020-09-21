Трех россиян экстрадировали из Германии по требованию Генпрокуратуры

В Генпрокуратуре сообщили об экстрадиции трех граждан России из Германии. Все они обвиняются в совершении тяжких преступлений. Им вменяют коррупцию, кражу, убийство.

В частности, речь идет об Антоне Позове. Его обвиняют по статье УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве». Следствие считает, что он в мае 2016 года был посредником в передаче взятки главному специалисту — эксперту отдела арендных отношений Федерального агентства по управлению государственным имуществом Территориального управления государственным имуществом. Позов получил часть денег — 800 тысяч рублей.

После этого его задержали правоохранители. Мужчина скрылся, его объявили в розыск. В конце 2018 года стало известно, что он находится в Германии. Генеральная прокуратура РФ направила немецким коллегам запрос о его выдаче.

В итоге Антона Пазова в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола доставили в Москву. Вместе с ним экстрадировали Рустама-Бек Курбанова, который обвиняется в убийстве, и Думитру Попа, обвиняемого в сборе данных, составляющих банковскую тайну, а также в покушении на кражу.