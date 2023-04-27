Криминал 27 апреля 2023, 12:22 Трех похитителей женщины во Владимирской области осудили условно

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Во Владимирской области суд вынес приговор трем жителям Коврова, которые в марте 2022 года похитили женщину. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По информации следствия, мужчины приехал в бар, где отдыхала знакомая одного из приятелей. Злоумышленники вывели ее на улицу, а затем насильно затолкали на заднее сиденье. Женщину привезли в безлюдное место и несколько раз ударили ее по лицу. Однако жертве удалось сбежать.

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Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы условно на сроки от одного до 1,5 года.