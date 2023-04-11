Криминал 11 апреля 2023, 19:03 Трех похитителей предпринимателя задержали в Подмосковье МВД: предприниматель стал жертвой похитителей в Подмосковье РИА «Новости»

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Сотрудники полиции совместно с коллегами из Московского региона и Калужской области задержали трех подозреваемых в похищении человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова привели на официальном сайте ведомства.

В январе злоумышленники специально столкнулись с иномаркой, которой управлял предприниматель. Они избили водителя и увезли в неизвестном направлении.

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Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Спустя час машину остановили сотрудники ГАИ на улице Липецкой. Мужчину освободили, а водителя сразу же задержали. Остальным соучастникам удалось скрыться.

Через два месяца в результате оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение двоих сообщников и задержали их в Видном и Обнинске. Сейчас они находятся под стражей. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным Следственного комитета, сейчас идут допросы и проверка показаний потерпевшего. Также специалисты назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и биологическую. Расследование дела продолжается.