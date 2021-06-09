Трех подозреваемых в убийстве женщины задержали в Ленинградской области

В городе Никольское Ленинградской области убили 53-летнюю женщину. Полиция задержала трех подозреваемых, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп женщины с ножевым ранением на шее был найден 8 июня на заброшенном участке.

По подозрению в убийстве полицейские задержали трех подозреваемых — двух мужчин и женщину. Один из мужчин уже был ранее судим сразу по восьми тяжким статьям.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».