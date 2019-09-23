Трех подозреваемых в связях с ИГ* из Нижневартовска арестовали

Троих жителей Нижневартовска отправили под стражу. Их подозревают в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Появилось видео задержания сторонников ИГ* в Нижневартовске Подробнее

Решение по поводу задержанных ранее мужчин принял Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа, сообщило РИА ФАН. Под арестом каждый из них проведет 60 дней.

Помощник председателя суда Юлия Барычева, которую процитировал ТАСС, уточнила, что решение в отношении двоих фигурантов было принято 20 сентября.

«Еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября», — сказала она.

О задержании трех человек в Нижневартовске стало известно на прошлой неделе. Сотрудники Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета в ходе операции изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы.

Сторонники ИГ занимались вербовкой россиян, пропагандировали терроризм и выделяли денежные средства для развития террористической организации.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и в ряде других стран.