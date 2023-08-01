Криминал 01 августа 2023, 13:36 Трех подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров арестовали в Москве Двух мужчин и женщину, подозреваемых в обмане пенсионеров, заключили под стражу в Москве Unsplash

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Троих обвиняемых в мошенничестве в отношении пенсионеров заключили под стражу на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Суд заключил под стражу двух мужчин 24 и 35 лет, а также 23-летнюю женщину. Как считает следствие, обвиняемые вступили в сговор и разработали схему для обмана пожилых людей. Пенсионерам звонили и сообщали, что кто-либо из их родственников попал в аварию, а для «решения вопроса» требовали деньги. Получив согласие, они отправляли за средствами курьеров, которые не знали, что их услугами пользуются злоумышленники.

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Так, например, от рук предполагаемых мошенников пострадал 84-летний пенсионер. Ему позвонили и сообщили, что его дочь сбила на машине пешехода. Для компенсации ущерба, проведения пострадавшей операции и непривличение дочери к уголовной ответственности необходимы деньги.

Перепуганный пенсионер нашел в комнате дочери 9,5 тысячи долларов, упаковал их в конверт, положил его в пакет, куда также поместил постельное белье и тапочки, и передал курьеру. Пострадавшему продолжали поступать звонки от неизвестных, которые просили собрать еще денег. Когда дочь пенсионера вернулась домой, он обратился в правоохранительные органы.

В ведомстве уточнили, что полученные средства банда делила между исполнителями и организаторами схемы. Таким образом, мошенники обобрали трех граждан на сумму более миллиона рублей.

Ранее московские полицейские задержали предполагаемого участника группы мошенников, убедивших пенсионерку выбросить в окно полтора миллиона рублей.