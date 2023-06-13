Криминал 13 июня 2023, 12:18 Трех подозреваемых в хулиганстве на западе Москвы задержали в Петербурге Представитель МВД Волк сообщила о задержании трех подозреваемых в хулиганстве в Раменках

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Сотрудники ОМВД России по району Раменки совместно с коллегами из УВД по ЗАО города Москвы задержали троих мужчин, подозреваемых в хулиганстве, рассказала в Telegram-канале МВД официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полиция получила от жильцов дома по улице Лобачевского информацию о наличии гранаты в приквартирном холле 22-го этажа. Саперы и сотрудники полиции установили, что подозрительный объект был макетом без взрывателя и не представлял опасности.

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Выяснилось, что молодые люди за денежное вознаграждение подложили муляж гранаты и подожгли дверь. Они записали действия на видео и отправили заказчику, а затем скрылись на такси, в котором их ожидал третий соучастник. Предположительно, они выполняли заказ на устрашение должника, но ошиблись адресом. Их действия координировал организатор, который, по версии МВД, скрылся за пределами России.

Подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге и доставили в столицу для проведения следственных действий. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ. Мужчин заключили под стражу.