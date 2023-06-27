Криминал 27 июня 2023, 14:12 Трех петербурженок арестовали по подозрению в торговле наркотиками

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В Выборгском районе сразу трех девушек арестовали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Три задержанные, 20, 25 и 33 лет, организовали интернет-магазин по продаже наркотиков и распределили роли. Одна была администратором сайта, другая делала закладки, третья встречалась с покупателями лично. При проведении обысков в квартире неудачливых предпринимательниц нашли свертки с запрещенными веществами.

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Двух петербурженок заключили под стражу, третью — отправили под домашний арест.

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