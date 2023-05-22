Криминал 22 мая 2023, 13:23 Трех парней задержали за вымогательство и ограбление в Перми

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Полицейские задержали двух братьев и их друга за грабежи и вымогательство в Перми. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным следствия, молодые люди похитили у подростка мобильный телефон, после чего напали на двух прохожих. Одного из них фигуранты дела избили, второго потерпевшего увезли в квартиру и под угрозой расправы стали вымогать деньги.

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Как сообщили «Народные новости», в отношении молодых людей возбудили уголовное дело.