22 мая 2023, 13:23
Трех парней задержали за вымогательство и ограбление в Перми
Полицейские задержали двух братьев и их друга за грабежи и вымогательство в Перми. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
По данным следствия, молодые люди похитили у подростка мобильный телефон, после чего напали на двух прохожих. Одного из них фигуранты дела избили, второго потерпевшего увезли в квартиру и под угрозой расправы стали вымогать деньги.
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Как сообщили «Народные новости», в отношении молодых людей возбудили уголовное дело.
Преступления
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