Криминал 08 сентября 2023, 16:34 Трех обвиняемых в похищении и требовании выкупа арестовали в Москве Трех обвиняемых в похищении и вымогательстве 30 млн рублей арестовали в Москве РИА «Новости»

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В Москве задержали трех мужчин в возрасте от 41 до 56 лет, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве у него денег. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, 25 августа обвиняемые угрожали и применяли насилие к потерпевшему, заставив его войти в автомобиль. Затем они привезли мужчину в офис на Варшавском шоссе и потребовали выкуп в размере 30 миллионов рублей.

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Полиция смогла освободить потерпевшего и установить местонахождение обвиняемых. Их задержали и возбудили против них дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.

Суд арестовал фигурантов. В настоящее время начались оперативные мероприятия для выявления лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.

Ранее группу из девяти мужчин, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Москве. По данным следствия, они потребовали у директора магазина на юге столицы 30 тысяч рублей за молчание о продаже алкоголя несовершеннолетнему.