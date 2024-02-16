Криминал 16 февраля 2024, 18:16 Трех мужчин в Москве приговорили к принудительным работам за издевательство над собакой Трем мужчинам в Москве вынесли приговор за жесткое обращение с собакой Фото: Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

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Останкинский районный суд Москвы назначил трем мужчинам по несколько лет исправительных работ за издевательства над собакой по кличке Терри. Об этом сообщила в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Изувеченную собаку с множественными травмами обнаружили на территории железнодорожной станции Москва-3. Выяснилось, что обвиняемые били Терри по голове и телу. Сначала они собирались повесить животное, но сделать этого злоумышленникам не удалось.

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Подозреваемые отрицали свою вину, однако их причастность удалось доказать в ходе расследования. Мужчин признали виновными в намеренном причинении боли животному и нанесении ему увечий и судили по статье 245 Уголовного кодекса России.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя Московско-Ярославской транспортной прокуратуры признал их виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев, 2 лет 5 месяцев, 2 лет 3 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы», — уточнили в пресс-службе.

Ранее жители Махачкалы призвали наказать виновных в избиении кота. После издевательств животное не подавало признаков жизни.