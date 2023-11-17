Криминал 17 ноября 2023, 14:27 Трех мужчин осудили в Уфе за разбой с игрушечным пистолетом

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В Уфе осудили трех мужчин, которых признали в разбое, хотя они и совершили его с игрушечным пистолетом. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкортостана.

В апреле злоумышленники напали на магазин по продаже мобильных телефонов, в котором в тот момент были директор и сотрудник торговой точки. Нападавшие связали работникам руки и брызнули им в лицо из перцового баллончика.

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Потом они украли из сейфа 4,8 миллиона рублей и семь телефонов еще на 300 тысяч. Однако их быстро задержали. В зависимости от роли каждого мужчин приговорили к срокам от четырех до девяти лет колонии строгого режима.

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