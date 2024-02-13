Криминал 13 февраля 2024, 18:23 Трех москвичей будут судить за хищение 200 млн рублей через «Пушкинские карты» Суд в Москве рассмотрит дело о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова, обвиняемых в крупном мошенничестве на сумму 200 миллионов рублей с помощью «Пушкинских карт». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Согласно материалам дела, фигуранты регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» как организаторы культурных событий, брали в аренду площадки для концертов в столице и устраивали выступления артистов. При этом они предлагали владельцам «Пушкинских карт» купить билеты на эти мероприятия и не посещать их. Объем продаж билетов на мероприятия значительно превышал вместимость залов.

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В рамках программы социальной поддержки молодежи оплата билетов проходила за счет государства. Посещаемость мероприятий мошенники обеспечивали за счет найма массовки.

Ущерб бюджету России и АО «Почта Банк», выпустившему «Пушкинские карты», составил более 200 миллионов рублей. Троих обвиняемых заключили под стражу.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с билетами на соревнования. Сейчас злоумышленники пытаются продать билеты на мероприятие «Игры будущего».