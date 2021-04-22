Трех московских полицейских задержали за взятку в 12 млн рублей

В Москве задержаны трое сотрудников отдела полиции района Солнцево. Начальника и замначальника следственного отдела ОВД, а также участкового подозревают в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка СК.

По данным следствия, в апреле 2021 года фигуранты потребовали такую сумму от некоего гражданина. За это они обещали «принять определенные процессуальные решения».

Передача денег проходила под контролем оперативников. Соучастников задержали. Операцию провело управление собственной безопасности МВД, ФСБ России и Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере».

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, суд изберет им меру пресечения.

Ранее сегодня суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину. Полковника-миллиардера приговорили к семи годам колонии строгого режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он выйдет через пять лет.