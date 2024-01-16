Криминал 16 января 2024, 12:09 Трех молодых наркокурьеров арестовали в Тюмени

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В Тюмени правоохранители задержали 21-летнего парня и двух его сообщников — 22-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, которые подозреваются в продаже наркотиков. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Следствие выяснило, что на протяжении нескольких месяцев задержанные были оптовыми наркокурьерами. В арендованной квартире у подозреваемых нашли свертки с запрещенными веществами.

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Молодым людям избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а девушке — домашний арест. Расследование дела продолжается.