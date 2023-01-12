Криминал 12 января 2023, 23:36 Трех молодых людей заподозрили в избиении закладчиков в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге задержали трех молодых людей, которых заподозрили в избиении людей, делавших закладки с наркотиками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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Задержанные признались, что караулили и избивали закладчиков, которые присваивали себе наркотики. Эту работу они нашли в соцсетях. Информацию о провинившихся они получали в мессенджере. Возбуждены уголовные дела. Молодые люди могут провести за решеткой до 12 лет.