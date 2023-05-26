26 мая 2023, 23:14
Трех миссионеров арестовали в Петербурге за истязание детей при обучении исламу
Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал трех иностранцев-миссионеров за истязание детей
Районный суд в Санкт-Петербурге арестовал трех иностранцев-миссионеров за истязание четырех детей при обучении исламу. Их учили в частном порядке, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Граждане Таджикистана, Турции и Азербайджана самостоятельно занимались миссионерской деятельностью в арендованной квартире. Они продвигали незарегистрированное в России течение «Сулейманджилар».
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Суд 24 мая оштрафовал каждого из них на 30 тысяч рублей и постановил выдворить миссионеров из страны.
В пятницу, 26 мая, иностранцев арестовали по уголовной статье об истязании. В пресс-службе пояснили, что «миссионеры на почве личной неприязни умышленно, незаконно, предвидя… неизбежность того, что четырем несовершеннолетним причиняется физическая боль и психические страдания и желая этого» били и оскорбляли детей, доверенных им для обучения.
Их заключили под стражу по 23 июля. Двое из них признали вину, один отказался от дачи показаний.
В Якутии возбудили уголовное дело против врача, которого заподозрили в изнасиловании 9-летней девочки. Медик приехал к больному ребенку по вызову, забрал к себе домой и надругался.
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