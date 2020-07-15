Трех экс-сотрудников ППС из Екатеринбурга осудили за изнасилование

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшим полицейским, которые надругались над женщиной в служебном автомобиле. Суммарно им предстоит провести в колонии 18,5 года.

Решение вынес Ленинский районный суд, признав всех трех подозреваемых виновными. Об этом сообщил руководитель районного следственного отдела СК РФ по Свердловской области Вадим Терновой.

«Трое бывших сотрудников полиции признаны виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении женщины», — подчеркнул он.

Трое подсудимых, которые на тот момент работали в правоохранительных органах, в ночь на 18 августа 2019 года в служебном автомобиле ППС «совершили ряд преступлений сексуального характера» против девушки 1997 года рождения.

Подозреваемых задержали. Следствие собрало достаточно доказательств их причастности к преступлению и отправило материалы в суд.

«Приговором суда подсудимым, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в региональном СК. Их признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных по предварительному сговору.

Как уточнили в ГУ МВД по Свердловской области, после случившегося ведомство провело служебную проверку. По ее результатам строгое наказание понесли 17 полицейских. Трех непосредственных руководителей осужденных уволили со службы, еще трех понизили, восьмерых предупредили о неполном служебном соответствии.

«Это одна из самых суровых мер в системе МВД — за ней следует увольнение», — пояснил пресс-секретарь регионального ведомства Валерий Горелых.

Он добавил, что в приказ о привлечении к ответственности за произошедшее включили трех представителей регионального главка МВД. Самих насильников из правоохранительных органов тоже уволили.