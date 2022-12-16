Криминал 16 декабря 2022, 10:42 Трех братьев задержали в Кургане за продажу героина

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Незаконный сбыт наркотиков организовали три брата в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УМВД России по Курганской области.

По данным следствия, братья незаконно приобретали героин, после чего распространяли его. Молодые люди были задержаны в феврале 2022 года.

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Отмечается, что при задержании у двоих мужчин нашли более 70 сверсткой с наркотическими веществами. В жилом помещении третьего брата находилось 300 пакетиков с героином.

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