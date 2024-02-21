Криминал 21 февраля 2024, 16:04 Трех бандитов из 90-х задержали в Петербурге за убийство 27-летней давности

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В Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в убийстве двух человек в 1997 году. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.

Мужчины были частью криминального мира в 90-е годы. Предположительно, они убили двух членов ОПГ за кражу общих денег. Сейчас двое из подозреваемых ведут бизнес, третий — живет отшельником. Мужчинам от 52 до 61 года, все они задержаны по уголовному делу по статье «Убийство».

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