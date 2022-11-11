Эксклюзив 11 ноября 2022, 01:06 «Требовали новое расследование». Суд утвердил приговор убийце Веры Пехтелевой из Кемерова Суд утвердил приговор убийце Веры Пехтелевой из Кемерова РИА «Новости»

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Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор Владиславу Канюсу, который жестоко расправился над бывшей девушкой. Апелляцию родственников девушки отклонили. Об этом «360» сообщил дядя убитой Веры Пехтелевой.

«Мы подавали апелляцию на приговор. Были существенные нарушения в решении суда. <…> Мы требовали вернуть дело на новое расследование», — рассказал мужчина.

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Он подчеркнул, что в материалах были несостыковки. В качестве примера он привел раны на теле девушки и два ножа, которые нашли на месте убийства.

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«Эксперт написал, что из восьми колото-резанных ран могли появиться как от ножа, так и от осколков разбитого телефона, а одна рана исключает образование от осколков. Судья, несмотря на выводы эксперта, говорит, что ножей не было», — заявил дядя Пехтелевой.

По его словам, за счет исключения ножей суд изменил часть одной из вменяемой обвиняемому статьи.

Убийство Веры Пехтелевой произошло в 2020 году. Несколько часов Канюс издевался над девушкой, которая в итоге скончалась. На ее теле нашли 111 различных травм. Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы.