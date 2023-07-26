Эксклюзив 26 июля 2023, 17:16 Тратила детские пособия на себя. В Тольятти задержали мать, морившую сыновей голодом Управление МВД по Тольятти сообщило о задержании матери изъятых истощенных детей РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили после изъятия двоих истощенных мальчиков в Тольятти, их мать задержали. Об этом «360» сообщили в городском управлении МВД.

В ведомстве указали, что в начале июля жители многоквартирного дома на улице Фрунзе обратились в полицию. Соседи сообщили о квартире, в которой на протяжении двух дней плакали дети, а на звонки никто не отвечал.

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Правоохранители прибыли на место и изъяли трехлетнего и двухмесячного мальчиков, находившихся в опасной ситуации. Детей отправили в государственное учреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Инспекторами ПДН ОМВД России управления МВД России по городу Тольятти факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей задокументирован, 27-летняя ранее судимая за умышленное причинение легкого вреда здоровью жительница Автозаводского района, которая отсутствовала дома в течение двух дней, разыскана и задержана полицейскими», — указали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что с апреля по июль 2023 года мать не заботилась о здоровье детей и не занималась их воспитанием, сообщила глава отдела дознания управления МВД по Тольятти, подполковник полиции Наталья Кудрявцева. Задержанная злоупотребляла алкоголем, тратила детские пособия на себя и не ходила с мальчиками в медицинские учреждения. Официально женщина нигде не работает.

Потребовали лишить родительских прав

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева дала «360» комментарий по ситуации. Вопрос находится на ее контроле, а также на контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Сейчас ведется организованная работа всеми органами системы профилактики. Органы полиции приняли меры к изъятию детей из семьи, они помещены в педиатрическое отделение городской больницы», — сообщила Николаева.

Мальчиков полностью обследовали и подготовили к выписке. По мнению специалистов, здоровью детей ничего не угрожает, отметила уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.

«Органами опеки и попечительства города Тольятти подготовлено и 20 июля направлено в Автозаводской районный суд исковое заявление о лишении мамы родительских прав в отношении несовершеннолетних», — сказала Николаева.

Она добавила, что городские органы опеки направили в правоохранительные органы заявление с требованием привлечь мать к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми.