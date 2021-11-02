Обвиняемый в изнасиловании репер Yung Trappa заявил о клевете

Репер Владислав Ширяев (Yung Trappa) после выхода с допроса записал видео. В ролике он заявляет, что его оговорила девушка Алина, с которой он встречался около месяца. Исполнительно сообщил, то, когда она уезжала с подругой из дома, который музыкант снимал для вечеринки, хозяин коттеджа видел девушек. Следов насилия видно не было.

Рэпер Yung Trappa на видео подчеркнул, что ни в чем не виноват.

«Я никого не насиловал. Меня оговорили и оклеветали», — подчеркнул он.

Первокурснице, которая пожаловалась в полицию на изнасилование, не верят ее подруги. Но, как сообщил «Царьград», в Сеть попала запись ее телефонного разговора с репером. Он состоялся на следующий день после предполагаемого изнасилования.

Алина заявила Ширяеву, что у нее на лице остались синяки и напомнила, что просила остановиться, так как не хочет близости.

«Что значит не хочу?» — ответил ей репер. В ответ на слова об оставшихся на лице следах побоев он поинтересовался, не «дуется» ли она?

Издание также напомнило, что Ширяев был осужден дважды за наркотики. Последний раз он вышел из тюрьмы в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что в отношении исполнителя возбудили уголовные дела об изнасиловании и сексуальном домогательстве.