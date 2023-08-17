17 августа 2023, 16:47
Транспортная полиция раскрыла кражу рюкзака на Ленинградском вокзале в Москве
Полицейские задержали судимого похитителя рюкзака на Ленинградском вокзале в Москве
Ранее судимого мужчину, укравшего рюкзак с техникой и документами у пассажира на Ленинградском вокзале столицы, задержали сотрудники полиции. Об этом заявила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, как похититель некоторое время наблюдал за своей целью. А когда пострадавший задремал в зале ожидания, злоумышленник воспользовался ситуацией и украл у пассажира рюкзак с ноутбуком, наушниками и документами.
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Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый выходец из соседнего государства. Украденные ценности он успел сдать в скупку.
«Следствием ЛО МВД Росси на станции Москва — Ленинградская в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявили в пресс-службе.
Ранее на станции метро «Ленинский проспект» полиция сумела задержать похитителя телефона у одного из пассажиров и вернуть собственность владельцу.
Кражи
Полиция
Москва 2023
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