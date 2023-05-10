Важное 10 мая 2023, 12:42 «Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» ТАСС: на нефтепроводе «Дружба» предприняли попытку теракта в Брянской области РИА «Новости»

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Злоумышленники попытались совершить теракт в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Об этом ТАСС сообщили в компании «Транснефть».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в комментарии агентству подтвердил информацию, которую распространил Telegram-канал Baza, о попытке теракта на наливном пункте.

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По данным компании, в результате попытки теракта никто не пострадал. Все обстоятельства и причастные к преступлению устанавливаются.

Источник Baza заявил ранее о том, что ранним утром 10 мая наливной пункт нефтепровода в поселке Свень попал под обстрел. По его информации, в результате пробоины выявили на трех пустых резервуарах. Утечек и возгорания не произошло.

В конце марта ВСУ с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.