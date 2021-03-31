Трансляция из Новых Вешек. Что происходит в поселке после штурма коттеджа с гранатометом

С начала событий в Нижник Вешках прошли почти сутки. «360» ведет прямую трансляцию из поселка, где накануне пенсионер Владимир Барданов заперся в своем доме и несколько часов отстреливался от силовиков. По его коттеджу пришлось стрелять из гранатометов.

В первой половине дня 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали в элитный коттеджный поселок Новые Вешки в Мытищах, чтобы проверить Барданова на причастность к незаконному хранению оружия. Как только они зашли на участок, мужчина заперся в своем доме, бросил в окно две гранаты и открыл огонь.

Он категорически отказывался выходить, не вел переговоров и стрелял до темноты. Чтобы как-то достать Барданова из дома-бункера, спецназу пришлось стрелять из гранатомета. Дом загорелся, выстрелы и взрывы стихли, но стрелок из Новых Вешек так и не вышел. После того, как пожар потушили, его тело нашли на чердаке. СК назначил ему посмертную психиатрическую экспертизу.

Барданов ранил одного спецназовца в ногу. Больше никто из силовиков во время спецоперации не пострадал. Следователи завели дело по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».