Торговцы наркотиками задержаны в Петербурге

Задержана группа людей, которые занимались торговлей наркотиками в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Они создали интернет-магазин, в котором и продавали запрещенные вещества. Правоохранители выяснили, когда преступники будут развозить наркотики для закладок и устроили пробку на дороге.

Задержали лидера группировки и еще одного участника. У них нашли 35 свертков с запрещенными веществами. Также в их гараже обнаружили еще 4,5 килограмма.

Заведено уголовное дело. Подозреваемых задержали.