14 февраля 2023, 22:36
Торговцы контрафактным алкоголем попали под суд в Тюмени
В Тюмени осудили двух торговцев контрафактным алкоголем, по чьей вине погибла местная жительница. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
«Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт», — сообщили в ведомстве.
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Две коробки контрафактного алкоголя обвиняемый отдал соучастнице для продажи. В результате одна из покупательниц отравилась им в январе 2022 года.
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Суд приговорил обоих обвиняемых более чем к двум годам лишения свободы.
Суд
Алкоголь
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