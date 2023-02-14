Криминал 14 февраля 2023, 22:36 Торговцы контрафактным алкоголем попали под суд в Тюмени

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В Тюмени осудили двух торговцев контрафактным алкоголем, по чьей вине погибла местная жительница. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

«Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт», — сообщили в ведомстве.

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Две коробки контрафактного алкоголя обвиняемый отдал соучастнице для продажи. В результате одна из покупательниц отравилась им в январе 2022 года.

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Суд приговорил обоих обвиняемых более чем к двум годам лишения свободы.