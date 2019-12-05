Торговцев поддельным КАСКО задержали в Москве. Пострадали 102 человека

Полиция пресекла деятельность банды, которая поставила на поток торговлю фальшивыми полисами КАСКО. Пострадали 102 жителя Москвы и Подмосковья.

Как считает следствие, сообщники организовали четкую иерархическую структуру, где были строго распределены все обязанности. Злоумышленники для конспирации организовали кол-центр в Крыму, между собой общались по электронной почте и через зашифрованные соединения в мессенджерах. Кроме того, члены банды использовали специальные компьютерные программы.

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Действуя от имени одной из столичных компаний, злоумышленники, взломав клиентскую базу данных, обзванивали потенциальных жертв и предлагали им приобрести страховку. Согласившимся продавали поддельные КАСКО. Потерпевшими признаны 102 жителя московского региона. Материальный ущерб превышает пять миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО в период с апреля 2018 по август 2019 года задержали девять участников, а также двоих предполагаемых организаторов преступного сообщества», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У подозреваемых провели обыски. Найдены и изъяты флеш-носители, поддельные бланки страховых компаний, компьютеры, оргтехника, банковские карты. Найдены списки пострадавших. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.