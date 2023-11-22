Криминал 22 ноября 2023, 12:34 Торговцев незарегистрированными препаратами задержали в Москве Сбыт нелегальных препаратов для косметологии на 100 млн рублей пресекли в Москве Фото: Telegram-канал «Столичный СК» / Соцсети

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В Москве пресекли деятельность четырех человек в рамках уголовного дела о сбыте незарегистрированных препаратов. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в июле несколько человек договорились ввозить в Россию и продавать некачественные лекарственные средства, которые применяют в основном в косметологии. Они сбывали продукцию в столичном регионе через социальные сети. Стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей.

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Совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД по городу Москве провели обыски в квартирах фигурантов, а также в офисных и складских помещениях в различных районах столицы. Найденные препараты экспертиза признала недоброкачественными.

Предварительно, общая стоимость изъятых препаратов составила свыше 100 миллионов рублей. В рамках дела установили причастность четырех человек, которым предъявили обвинение. Троих фигурантов заключили под стражу, а их соучастнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о продаже контрафактных лекарств.