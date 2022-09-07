Торговцев ЛСД задержали в Армянске | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 23:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Торговцев ЛСД задержали в Армянске

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников, которых подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что жители Армянска 1991 и 1995 года рождения регулярно заказывали оптовые партии наркотических средств для дальнейшего сбыта на территории полуострова», — отметили в ведомстве.

Реклама

Мужчин задержали в тот момент, когда они планировали получить партию вещества d-Лизергид (ЛСД). Против них возбудили уголовные дела по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь им грозит от 15 до 20 лет заключения.

Реклама

0 0 0 0 0 0