Торговца справками с медотводом от вакцинации поймали на Урале

Сбытчика фальшивых медотводов от вакцинации от коронавируса задержали в Екатеринбурге. За одну справку он просил заплатить тысячу рублей.

О задержании «бизнесмена» сообщило Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых. При обыске у 30-летнего мужчины были изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими поддельными документами по COVID-19.

Установлено, что он успел продать четыре такие справки. Больницы Екатеринбурга, печати которых были поставлены на поддельных документах, никакого отношения к этому не имеют.

Задержанный дал признательные показания и написал явку с повинной. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальная санкция по ней составляет два года лишения свободы.

Ранее в Москве были задержаны три члена преступной группировки, которые занимались сбытом поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Стоимость одного такого фальшивого документа составляла от четырех до пяти тысяч рублей.