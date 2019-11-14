Торговца ртутью поймали в Великом Новгороде

По данным информагентства, в октябре этого года мужчина поместил 1,8 килограмма ртути в одну из ячеек для хранения в гипермаркете «Лента». Затем через посредника он передал покупателю ключи. «Дни.ру» рассказали, что правоохранители задержали торговца после того, как он получил 300 тысяч рублей за проданное вещество.