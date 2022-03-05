Торговец наркотиками из Симферополя врезался в забор, скрываясь от полиции

Полицейские Симферополя оставновили автомобиль с целью проверки документов, однако водитель попытался скрыться. В результате злоумышленник врезался в забор. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«Водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, двигался на большой скорости. В селе Пионерском было совершено дорожно-транспортное происшествие — наезд на препятствие», — рассказал замкомандира взвода ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым Павел Березов.

Во время осмотра авто сотрудники органов обнаружили три свертка. В них находились наркотические вещества — производные N-метилофедрона. Масса наркотиков составила 739,14 граммов.