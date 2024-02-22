Криминал 22 февраля 2024, 15:55 Торговавших наркотиками членов ОПГ осудили в Перми

Читать 360tv в

В Перми осудили молодых парня и девушку, которые попались на попытке продать наркотики. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Свердловский районный суд города.

Молодые люди получали указания от главаря банды, забирали крупные партии наркотиков, фасовали их и делали новые тайники. Они попались с поличным. За покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере они получили реальные сроки.

Реклама

Молодого парня приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Так как на момент совершения преступления девушка была несовершеннолетней, ее отправили в воспитательную колонию на 4,5 года.

Авторы: