Криминал 16 февраля 2024, 14:00 Торговавших контрафактным алкоголем членов ОПГ осудили в Ростовской области

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В Ростовской области вынесли приговор шести членам ОПГ, которые производили контрафактный алкоголь и торговали им. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

Когда правоохранители накрыли подпольный цех, то обнаружили там 7,5 тысячи бутылок с подделкой и почти шесть тысяч литров спирта стоимостью более 1,8 миллиона рублей.

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В зависимости от роли каждого в преступной группе суд назначил наказания от трех до пяти лет колонии общего и строгого режима.

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