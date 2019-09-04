Топ-менеджер крупной фирмы стал фигурантом уголовного дела в Петербурге. Его заподозрили в подкупе

Установлено, что подозреваемый потребовал от представителя строительной организации 14 миллионов рублей в обмен на подписание ряда документов, необходимых этой фирме. Мужчину задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Это произошло в одном из городских кафе при подписании документов и получении денег. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.