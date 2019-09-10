Томскому пособнику террористов дали 10 лет. Он вербовал студентов местных вузов

Пособника террористов из Томской области осудила выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать срок вербовщик будет в колонии строгого режима.

«В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации „Джамаат ат-Таухид валь-Джихад“*, деятельность которой запрещена на территории России», — рассказали силовики. Сообщение пресс-службы ФСБ привело РИА «Новости».

Как удалось выяснить следствию, житель Томской области поддерживал членов международных террористических организаций, воевавших в Сирии. Томич пересылал им посильную финансовую помощь, а также вербовал студентов томских вузов, предлагая им уехать из России для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда подозреваемого признала виновным в содействии террористической деятельности. Подсудимый был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, уточнили в УФСБ.

*«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная в России