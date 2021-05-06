Томского полицейского заподозрили в избиении мигранта

В Томске завели дело против сотрудника полиции, избившего иностранца в миграционном центре. Об этом сообщили на сайте регионального главка СК.

Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в отношении полицейского, который применил против иностранца физическую силу.

Подозреваемый нанес приезжему удары рукой по лицу и пнул по ноге, сообщил СК. Это произошло 27 апреля в управлении по вопросам миграции УМВД по Томской области.

В социальных сетях ранее был опубликован ролик, снятый в миграционном центре. На кадрах показано, как сотрудник полиции требует от мигранта из Узбекистана предоставить, помимо паспорта, еще и водительское удостоверение. Когда он начал расспрашивать сотрудника центра, почему одного паспорта недостаточно, тот отвел мигранта в комнату на последнем этаже, где его начали оскорблять и повалили на пол.

Пострадавший после этого написал заявление в полицию и передал им снятое видео. Была начата проверка. Расследование продолжается.