Криминал 11 ноября 2022, 16:02 Томского чиновника отправили в СИЗО из-за нарушений в строительстве школы по нацпроекту Прокуратура Томской области сообщила об аресте главы района Терещенко на два месяца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главу Томского района Томской области Александра Терещенко отправили в СИЗО по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Фото: прокуратура Томской области

«Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении главы Томского района <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 2 января 2023 года», — отмечается в надзорном ведомстве.

Реклама

Задержание чиновника связано с нарушениями вокруг строительства Корниловской средней школы в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение должны были сдать еще в августе 2021 года, но объект до сих пор не ввели в эксплуатацию, так как подрядчик «Спецмонтажстрой» нарушил сроки строительства.

Реклама

Муниципалитет расторг контракт с компанией, силовики задержали ее руководителя по обвинении в хищении 2,5 миллиона рублей. По данным следствия, строители закупили некачественный кирпич и присвоили себе разницу в стоимости стройматериалов.

Ранее сообщалось, что со строительством Корниловской школы связано уголовное дело, которое было возбуждено в отношении заместителя главы Томского района Дениса Празукина. В его рамках также попал под арест бывший замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца — до 17 декабря.