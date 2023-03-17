17 марта 2023, 09:35
Томский бухгалтер похитил более миллиона рублей со счета бывшего работодателя
Бухгалтера из Томска заподозрили в краже более миллиона рублей со счета экс-работодателя
Правоохранительные органы в Томскве завели уголовное дело против 42-летней женщины, заподозрив ее в краже денег со счета бывшего работодателя. Об этом сообщило «МВД Медиа».
Согласно данным следствия, фигурантка, работая бухгалтером в организации, начала похищать деньги со счета работодателя со дня его смерти.
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Полицейские установили, что злоумышленница в период болезни мужчины ухаживала за ним на дому, завладев сим-картой и кредиткой. Узнав о смерти работодателя, женщина получила доступ к его мобильному банку и начала переводить себе денежные средства.
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Пропажу заметил родственник скончавшегося и заявил в полицию. Всего бухгалтер перевела себе свыше миллиона рублей, успев потратить на личные нужды 400 тысяч. Оставшуюся сумму правоохранители у нее изъяли.
Следователи ведут дело по статье «Кража», расследование продолжается.
Ранее стало известно, что бухгалтер в Архангельской области перевела на свой личный счет миллион рублей из средств работодателя, который затем проиграла в игровых автоматах.
МВД РФ
Деньги
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