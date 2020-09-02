Томские полицейские задержали подозреваемого в серии изнасилований. Он нападал на женщин 12 лет

В Томской области в руки правоохранителей попался мужчина, которого подозревают в изнасилованиях. За своими жертвами он охотился 12 лет, начиная с 2008 года.

Нападения на женщин происходили на территории Томска и Томского района, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ. Следствие предположило, что преступления совершил один и тот же человек, и несколько уголовных дел объединили в одно производство.

Источник фото: СК РФ по Томской области

При проведения экспертиз специалисты обнаружили ДНК, при помощи которого установили личность подозреваемого. 48-летнего жителя Томской области задержали оперативники регионального управления МВД вместе с коллегами из СК и Росгвардии.

Задержанному предъявили обвинение в совершении нескольких изнасилований и арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.