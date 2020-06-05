Томская чиновница не наказала рекламщиков за поломанные деревья. Теперь на нее завели дело

Чиновница из департамента благоустройства Томска предстанет перед законом за превышение полномочий из-за случая с деревьями. Их испортили рекламщики, но она их не призвала к ответу. Зато приказала спилить растения.

Об открытии дела в отношении одного из замруководителей томского городского департамента благоустройства сообщило следственное управление СК РФ по Томской области. При этом имя чиновницы не называется.

По данным СК, она в марте 2020 года узнала о повреждении нескольких деревьев на аллеях около домов на проспекте Ленина в Томске. В этом была виновата ООО «Группа компаний зонд-реклама». Однако представительница власти не привлекла компанию к административной ответственности.

«В мае 2020 года с целью сокрытия факта повреждения указанных объектов должностным лицом департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск было дано указание руководству вышеуказанной коммерческой организации о полном уничтожении деревьев», — заявили в Следственном комитете.

В итоге 7 мая 2020 года фирма спилила деревья. Следователи уже провели обыски в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, а также в офисе рекламной компании. Они забрали оттуда документацию, телефоны и системные блоки компьютеров. Подозреваемую и свидетелей допрашивают. Расследование дела продолжается.