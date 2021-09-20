Толстой после трагедии в Перми заявил, что меры по ужесточению контроля за оружием оказались неэффективны

Меры по ужесточению разрешения на получение оружия не помогли предотвратить преступления. Об этом говорит трагедия в Перми. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, написало РИА «Новости».

По его словам, есть еще некоторые меры, которые прорабатываются вместе с представителями Росгвардии и психологами для ужесточения контроля за получением оружия. Толстой подчеркнул, что простых решений нет.

Стрельба в ПГНИУ в Перми произошла утром 20 сентября. Один из студентов вуза открыл огонь по находящимся в здании людям. Молодого человека задержал младший лейтенант Константин Калинин. Стрелок выстрелил в представителям правоохранительных органов, тот открыл ответный огонь. Преступника удалось нейтрализовать. Сейчас молодой человек находится в больнице.

По последним данным, шесть человек убиты, 24 пострадали. По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве двух и более человек. Вторник, 21 сентября, объявлен днем траура в Перми. Жителей города попросили сдать кровь для пострадавших.