Толпа пьяных людей пыталась проникнуть на Хованское кладбище

В четверг вечером около 20 человек в состоянии алкогольного опьянения пытались проникнуть на Хованское кладбище в Москве, сообщили «360» в пресс-службе Государственной ритуальной службы «Ритуал»‎.

Толпа людей кавказской национальности пыталась силой прорваться в центральные ворота московского погоста. Охрана вызвала сотрудников полиции.

«В 21:00 по московскому времени на территорию Хованского кладбища пыталась проникнуть группа людей кавказской национальности из 20 человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом сотрудникам охраны кладбища», — отметили в организации.

Как сообщил корреспондент «360» с места событий, Хованское кладбище сейчас под усиленной охранной. На входе на территорию дежурят сотрудники Росгвардии, а на подъезде стоит автозак и несколько патрульных машин.

Полицейский сделали обход территории. Подозрительных лиц не обнаружили. Представитель кладбища рассказал, что сейчас обстановка на месте спокойная.