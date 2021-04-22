Толпа парней ночью избивала прохожих в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге толпа парней нападала на прохожих, агрессия была направлена даже на девушек. Драки сняли на видео.

Нападения происходили в ночь на 22 апреля возле торгового центра «Антей», сообщили в Telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».

На кадрах видно, как толпа парней возле входа в торговый центр без какой-либо причины нападает на прохожего и избивает его. Когда другие прохожие пытаются заступиться, агрессия перенаправляется на них. Затем злоумышленники нападают на девушку с парнем.

По данным Telegram-канала, одного из нападавших зовут Рома, он был самым агрессивным из компании. Автор канала, общественник Дмитрий Москвин предположил, что нападавшие были в алкогольном или наркотическом опьянении. Он призвал всех пострадавших обратиться к нему.

Изданию «Е1.ru Екатеринбург Онлайн» в пресс-службе МВД сообщили, что по факту инцидента в одном из отделов полиции города зарегистрировали заявление и начали проверку.

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