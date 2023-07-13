Криминал 13 июля 2023, 11:58 Толкали и пинали. Компания мигрантов устроила драку на пляже в Екатеринбурге УМВД по Екатеринбургу начало проверку после драки мигрантов на пляже Верх-Исетского пруда

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В Екатеринбурге на пляже Верх-Исетского пруда 11 июля произошла драка. Сначала мигранты толкали друг друга, затем стали бить. Очевидцы попытались их разнять и вызвали полицию, которая начала проверку, сообщил сайт Ura.ru.

Конфликт начался с того, что трое парней-иностранцев начали толкать друг друга, потом бить и пинать. В какой-то момент один из них попытался убежать — рванул в сторону, перепрыгивая через мусорные урны и скамейки, но его догнали. Другие отдыхающие на пляже Верх-Исетского пруда попытались их разнять и вызвали полицию. Видео опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

Представитель УМВД России по Екатеринбургу подтвердил, что 11 июля отдел полиции № 9 Верх-Исетского района принял вызов и отправил сотрудников на место драки.

В 2022 году Калужская область вышла из программы переселения проживающих за рубежом соотечественников и ввела ограничения на трудоустройство иностранцев, сообщил RT. Это произошло после нескольких скандалов с нападениями приезжих.