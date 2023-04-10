Криминал 10 апреля 2023, 21:17 Точки нелегального производства табачной продукции обнаружили в Ленобласти

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Сотрудники полиции выявили незаконное производство табачной продукции в Ленинградской и Тверской областях. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские обнаружили 11 производственных линий, сырье и упаковочные материалы. Злоумышленники использовали поддельные акцизы для маркировки сигарет.

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 100 тонн табака, около миллиона пачек сигарет и свыше 500 тысяч поддельных акцизных марок.

Также на месте задержали шесть человек.